«Норникель» принял участие в форуме по информационной безопасности

В Москве завершился XIV Международный форум «Партнёрство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности».

В работе форума приняли участие специалисты Института проблем информационной безопасности МГУ имени М.В. Ломоносова (РФ), Института «Восток–Запад» (США), Института кибербезопасности (Эстония) и Фонда «ИКТ для мира» (Швейцария), эксперты российских федеральных органов исполнительной власти, а также научных, исследовательских и образовательных организаций из 12 стран. Организатор форума — Российская национальная ассоциация международной информационной безопасности (НАМИБ). Отечественный бизнес на форуме представляли «Норникель», Сбербанк и Роснефть.

Директор департамента защиты информации и IT–инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев в своем выступлении особо отметил необходимость взаимодействия бизнеса и государства, в том числе в вопросах защиты от попыток незаконного вмешательства в работу предприятий, имеющих стратегическое значение для национальных экономик.

«Норникель» — один из лидеров экономического освоения Арктики. Все инфраструктуры функционируют там, обеспечивая не только собственно наши предприятия, но и способствуя социальному развитию региона. В течение ближайших десяти лет компания намерена инвестировать 5,5 млрд долларов США в экологические проекты, которые также потребуют создания дополнительного контура информационной безопасности, особенно в сфере управления технологическими процессами, — отметил он. — С точки зрения бизнеса, сейчас существует ряд вопросов, требующих скорейшего решения на международном уровне. Так, IТ–инфраструктура промышленных конгломератов в основном базируется на продуктах и решениях зарубежных вендоров, зарегистрированных в зарубежных юрисдикциях, что накладывает дополнительные риски — как с точки зрения конкурентной борьбы, так и в случае осложнения международной обстановки (санкции, эмбарго и т. п.). Отмечается устойчивый тренд по переводу упомянутыми вендорами своих IТ–сервисов в «облака». Для крупных промышленных компаний это рискованный процесс, поскольку их информационные инфраструктуры должны быть организованы и защищены в соответствии с требованиями своего законодательства и требований госрегуляторов и контролёров рынка, а не условиями производителя услуги. Складывается парадоксальная ситуация — с одной стороны, никем не отрицается, что устойчивая международная торговля способствует стабилизации и даже росту отраслевых рынков и мировой экономики, а с другой — у одной из сторон всегда имеется некий «выключатель», который можно задействовать для решения задач внеэкономического свойства. Необходимо на международном уровне поставить вопрос о регулировании ответственности ведущих мировых производителей IТ–оборудования и решений с учётом требований национального законодательства потребителя. Решить данную проблему можно только совместными усилиями бизнеса и государства. Мы поддерживаем усилия Совета безопасности и МИД России по нормализации ситуации в области международной информационной безопасности».