«Норникель» приступил к производству углеродно-нейтрального никеля
«Норникель» приступил к производству углеродно-нейтрального никеля
Как сообщают в компании, это стало возможным благодаря компенсирующим мерам по снижению выбросов парниковых газов (CO2) на всех этапах производства готовой продукции — от добычи руды до обогащения и рафинирования.
«Норникель» инвестирует немалые средства в модернизацию энергетических мощностей, в том числе в замену гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС. Доля гидроэлектростанции в энергобалансе достигла 55% по Норильскому промышленному району и 46% — по всей группе.
Кроме того, снижению углеродного следа выпускаемой продукции способствовали модернизация и ремонт энергетического оборудования, внедрение автоматизированной системы контроля и учёта, снижение теплопотерь в зданиях и на трубопроводах, оптимизация оборудования, а также вывод из работы устаревших энергоустановок.
В ближайшее время «Норникель» получит заключение международных аккредитованных аудиторов, подтверждающих методологию расчёта углеродного следа никеля, произведённого на мощностях Кольской ГМК, и планирует начать отгрузку новой партии потребителям.
Евгений Борзенко, глава Кольского дивизиона «Норникеля», прокомментировал: «Мы рады сообщить о старте производства первой партии углеродно-нейтрального никеля. Выпуск такого металла стал возможен не за счёт покупки квот на выбросы СО2, а благодаря усилиям компании по снижению выбросов. Это в очередной раз доказывает, что наша компания ответственно разделяет мировую экологическую повестку. Для нас важно, что эффект от мероприятий по сокращению выбросов СО2 не разовый, а кумулятивно снижает вредную нагрузку на окружающую среду».