«Норникель» приступил к реализации нового этапа «Серной программы»

«Серная программа» - это крупнейшая экологическая инициатива компании - она должна привести к существенному снижению выбросов диоксида серы. Проект реализуется на Надеждинском металлургическом заводе. В рамках контракта «Велесстрой» построит четыре основных производственных здания: для хранения серной кислоты, приёма и дробления известняка, приготовления известкового молока и нейтрализации серной кислоты. Также подрядчик возведёт межцеховые технологические эстакады и проложит трубопровод и коммуникации.

«Для нас подписание данного контракта - знаковое событие. «Велесстрой» - один из крупнейших строительных подрядчиков страны, у него за плечами огромный опыт реализации сложных проектов в условиях Крайнего Севера, что очень важно для Норильска. Договор с «Велесстроем» - это элемент стратегии компании по развитию строительного рынка в Норильском промышленном районе, необходимый для эффективной реализации нашей инвестиционной программы», - прокомментировал старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами «Норникеля» Сергей Дубовицкий.