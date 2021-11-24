«Норникель» приступил к выдаче традиционных новогодних подарков

В этом году «Норникель» планирует раздать более 45 тысяч наборов с гостинцами. В двухслойном походном рюкзаке-капле с компрессорным клапаном, позволяющим значительно увеличивать вместимость тары в случае необходимости, ребятишек ждут корпоративная поздравительная открытка, 700 грамм сладостей от лучших кондитеров России, книга и мягкая игрушка.

Как и в предыдущие три года, подарок отражает тему четырёх стихий. В коллекции у юных норильчан уже есть книги, посвящённые огню, земле и воде, четвёртой в этой серии станет воздушная стихия. На страницах энциклопедии дети смогут узнать, отчего дует ветер, как появляются ураганы и почему воздух так необходим всем живым существам.

Плюшевая игрушка тоже соответствует тематике — это голубая чайка. Впрочем, сами норильчане уже окрестили этих птиц бакланами, так в городе ошибочно называют заполярных серебристых чаек, которых часто можно встретить на озере Долгом и в городской черте весной и осенью. Птица, выполненная в стиле хендмейд, изготовлена из сертифицированных безопасных материалов высокого качества. Крафтовые плюшевые игрушки в этом году стали трендом сезона, и компания старается держать руку на пульсе. Изображение чайки присутствует и на самом рюкзаке, что делает его стильным дополнением к основным подаркам.