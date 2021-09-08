«Норникель» приступил ко второму этапу строительства жилого комплекса для строителей «Серной программы»

Площадь застройки – свыше 7,3 гектара. Программа входит в активную стадию реализации. На Надеждинском металлургическом заводе, по состоянию на начало августа, смонтировано 8000 тонн металлоконструкций. Выполнено 35 тысяч кубометров бетонных работ. На площадках трудятся до 1600 работников подрядных организаций, и их количество будет увеличиваться. С этой целью расширяют вахтовый посёлок, находящийся вблизи НМЗ.

Как сообщил директор департамента координации реализации стратегических проектов капитального строительства ЗФ «Норникеля» Сергей Бамбызов, сейчас реализуется второй этап проекта по расширению временного жилого комплекса до 2000 мест. Один модуль готов к заселению, подключён к водоснабжению, обеспечен необходимой мебелью.

Смонтировано ещё три модуля по 200 мест и один – в работе. Кроме того, идёт строительство столовой доготовочного типа на 250 посадочных мест. Второй этап планируется завершить в четвёртом квартале 2021 года. Сумма инвестиций составила более миллиарда рублей.

Для реализации третьего этапа уже отсыпана площадка. На ней возведут четыре жилых модуля: три по 200 мест для рабочих и один на 75 мест - для

инженерно-технического персонала. Сумма финансирования составит порядка 790 миллионов рублей. Срок завершения - июнь 2022 года.

«Реализация проекта в столь сжатые сроки достигается за счёт сооружения посёлка из блок-модулей высокой степени заводской готовности (блок-модули компании Containex/Австрия изготавливаются на заводе в городе Коврове) с подключением к центральным инженерным сетям. Общежитие сдаётся под ключ с необходимым набором мебели, бытовой техники и прочим оборудованием», - рассказал Сергей Бамбызов.