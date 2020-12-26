«Норникель» признан лидером корпоративной благотворительности

В Москве подвели итоги проекта «Лидеры корпоративной благотворительности». Его организатор — ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров», партнёр номинации — Фонд президентских грантов.

Первое место жюри присудило конкурсу социальных проектов благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей», который проходит седьмой год подряд. За предыдущие шесть лет на него поступило 2509 заявок, из которых было поддержано 639 проектов на сумму 664,4 миллиона рублей. Для «Норникеля» это важное направление социальной политики, которое способствует улучшению качества жизни на территориях присутствия компании, а также помогает развитию коренных народов Севера.

Организаторы проекта «Лидеры корпоративной благотворительности» отметили также образовательный проект «Норникеля» для педагогов, школьников и родителей — «Перемена». Он занял третье место в номинации «Лучшая программа в сфере поддержки образования».

Этот проект был запущен в прошлом году по заявке учителей Норильска. В нём участвуют руководители отделов образования, ученики, педагоги и родители, разрабатывая новые проекты для усовершенствования учебного процесса. Проект является частью направления «Инновации» благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Изначально он охватывал Норильск, Заполярный и Никель, а в этом году к ним присоединились Мурманск и Мончегорск.