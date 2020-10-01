«Норникель» продляет дистанционный режим работы

Ежедневно в России регистрируют всё больше случаев заболевания коронавирусом среди граждан. В Норильске на сегодняшний день ситуация стабильна и полностью находится под контролем специалистов. Не смотря на это, «Норникель» уделяет большое внимание раннему диагностированию инфекции. Потому все работники проходят тестирование. В аэропорту гражданам раздают экспресс-тесты. В случае положительного результата они обращаются в медучреждение для повторного теста ПЦР. Также все сотрудники перед выходом на работу обязаны пройти тестирование методом ПЦР.

— Мы заботимся не только о своих сотрудниках, но и о горожанах в целом. Что касается дальнейшего развития, мы планируем открытие на базе городских поликлиник специализированных кабинетов. Здесь каждый желающий, независимо от места работы, сможет пройти экспресс-тестирование. Если результат окажется положительным, пациент будет направлен на повторную диагностику методом ПЦР. Информация о местах проведения тестирования и графике работы кабинетов будет доведена до населения дополнительно, — резюмировала Анастасия Перфильева, директора Заполярного филиала по персоналу и социальной политике.

Руководство компании приняло решение до 31 декабря текущего года продлить режим удалённой работы. Напоминаем, что на «дистанционке» находятся сотрудники в возрасте от 65 лет, а также большая часть офисных сотрудников. Работать в прежнем режиме, с соблюдением мер предосторожности, будет персонал, занятый в непрерывном графике. Все массовые корпоративные мероприятия также отменяются до конца года.

Компания обращается ко всем своим работникам и жителям Норильска с убедительной просьбой пользоваться масками, перчатками и санитайзерами, а также соблюдать правила личной гигиены. При этом "Норникель" в полной мере обеспечил своих работников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.