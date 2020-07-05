«Норникель» продолжает корпоративную программу «Кому не всё равно».

В первой сессии, которая прошла в формате видеоконференции, участниками стали 242 человека. Среди них работники Мурманского транспортного филиала, Заполярного филиала, а также сотрудники Кольской ГМК, на площадке которой и стартовала программа. «Здорово, что мы с вами стали пилотным подразделением, где будут внедряться новые подходы», — отметил в приветственном слове генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. «Признаюсь честно, количество участников стало для меня, с одной стороны, удивлением, а с другой — вздохом облегчения. Радует, что в компании есть люди, которым небезразлично, что будет с ней сегодня и каким путём она пойдёт завтра».



Участники проекта — молодые специалисты и заслуженные работники предприятий, машинисты и менеджеры. Но всех их объединяет желание действовать. «Хочу отметить, что речь идёт не столько об инициативных людях, сколько об инициативных профессионалах. Это большая разница», — подчеркнула Елена Савицская, вице–президент — руководитель аппарата «Норникеля». «Мы рассчитываем на то, что со своими неравнодушием и профессиональным подходом вы увидите в сложных процессах нашей компании новые возможности, которые помогут нам преумножить то, что уже есть».



Первым спикером программы стал президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. Он поделился с участниками богатым жизненным опытом. «Сегодняшний мир — это мир без границ. Нам могут запретить летать, но не запретить общаться. Любовь, любопытство, культура командной работы — основа быстрого успеха. Не бойтесь трудностей и новых областей, будьте в душе антрепренерами. Тогда вы сможете стать авторами больших изменений и в своей компании, и в своей жизни. Это важно не только для работодателей, но и для наших детей. Инженер будущего — это тот, кому не всё равно».



По задумке авторов, новая программа должна создать благоприятную среду для тех, кто хочет реализовывать идеи по улучшению производственных и административных процессов, а также призвана активизировать обмен знаниями и умениями. «Я хочу пожелать вам драйва», — обратился к собравшимся Евгений Борзенко. «Чтобы все неравнодушные оказались упорными, настойчивыми и дошли до победы в программе. Я буду лично встречаться со многими из вас и собираюсь активно внедрять в компании все ваши разумные мысли».



Стоит отметить, что участие в программе добровольное. Самые активные и заинтересованные участники станут ядром команд поддержки изменений. А в сентябре их проекты представят экспертному совету.