«Норникель» продолжает обновлять парк горно-шахтной техники

Среди новых приобретений — две новые батарейные самоходные машины: MF 500 SD (для перевозки бетонной смеси) и Utimec MF 205 PER SD (для транспортировки людей). Обе они были произведены финской компанией Normet и доставлены в Норильск в полной заводской готовности.

Подземный бетоносмеситель Utimec MF 500 SD — экологичный, производительный, лучший в своём размерном классе. Он имеет высокую выходную мощность и максимальную скорость движения — до 20 км/ч. Полностью электрическая архитектура работает от литий-ионных аккумуляторов, которые быстро заряжаются (в том числе при спуске и торможении во время движения) и питают два мощных электродвигателя с прямым приводом.

Автобус Utimec MF 205 PER SD предназначен для безопасной перевозки персонала по подземным горным выработкам. Полностью реверсивный полный привод с высокой тяговой способностью и мгновенным крутящим моментом способствует безопасному и уверенному движению в сложных дорожных условиях. Новая эргономичная кабина, соответствующая нормам безопасности FOPS и ROPS, обеспечивает отличный обзор и имеет удобное отделение для водителя и пассажира. Вместимость автобуса — 20 пассажиров, плюс ещё два человека — в кабине оператора.

При полной загрузке и движении в гору заряда аккумулятора автобуса хватит на 10 километров, бетоносмесителя — на восемь километров. Полностью заряжаться техника будет за 40 минут на стационарных постах. Кроме того, в комплекте предусмотрены мобильные зарядные устройства мощностью 40 кВт, а также возможность зарядки от общей сети питания.

Новая техника отличается от старых образцов отсутствием вредных выбросов в атмосферу, что весьма важно в ограниченном пространстве шахты.

Представитель компании Normet провёл теоретические и практические занятия по предрейсовому осмотру и эксплуатации техники для персонала рудника. Сейчас новые машины проходят опытно-промышленные испытания в условиях шахты.