«Норникель» продолжает оснащение рудников умной техникой

В прошлом году в подразделения минерально-сырьевого комплекса Заполярного филиала компании в Норильске поступило 79 единиц самоходной техники на общую сумму 2,7 млрд рублей.

С начала 2021 года в ЗФ прибыла 21 единица горной техники, ещё 58 машин различных видов и назначений доставят до конца года. В списке закупок — самоходные буровые установки, погрузочно-доставочные машины, шахтные автосамосвалы и вспомогательная техника.

В этом году наибольшее количество техники получат рудники «Комсомольский» — 27 единиц, «Таймырский» — 18, «Октябрьский» — 14, «Скалистый» — 13 и «Маяк» — 7 машин. Например, «Октябрьский» и «Комсомольский» получат новую высокотехнологичную погрузочно-доставочную машину Caterpillar R1700 грузоподъёмностью — 15 т. От предшественников (отлично себя зарекомендовавших) данную модель отличают повышенная производительность и современное оснащение. Кабина машины изготовлена по новейшей технологии, у ковша появились съёмные сегменты защиты лезвия, а трансмиссия оснащена системой контроля тягового усилия.

Всё поступающее в Заполярный филиал самоходное горное оборудование изготовлено по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами Заполярного филиала на основе опыта длительной эксплуатации подобного оборудования в реальных условиях горного производства. Приобретаемая техника произведена на заводах концернов Atlas Copco (ныне — Epiroc, Швеция), Caterpillar (США), Sandvik (Швеция), Normet (Финляндия) и других. Общая сумма запланированных затрат — более 6 млрд рублей, отмечает пресс-служба компании. Напомним, всего на горных предприятиях Заполярного филиала сегодня эксплуатируется более 596 единиц различного самоходного дизельного оборудования.

На днях новая техника поступила и в подземные выработки рудника «Северный» Кольской ГМК в городе Заполярном. На этот раз парк пополнили проходческая буровая установка Boomer S2С и механизированный буровой станок для установки анкерной крепи Boltec M швейцарской фирмы Epiro.

Как сообщает интернет-издание Kn51, Boomer S2С — уже четвёртая самоходная буровая установка на руднике. Она оборудована новейшей компьютерной системой управления и технологией подземной навигации, машина может следовать строго заданному направлению. Также установка имеет меньшие размеры, что делает её мобильнее и манёвреннее. Новые самоходки укомплектованы системой Abs Total — проходчик может заложить паспорт, который из техотдела направляется ему по Wi-Fi, и строго по нему производить бурение.

Отмечается, что буровая установка Boltec M не просто разбуривает породу, но и сама устанавливает штанги, благодаря этому будет задействовано меньше людей и снизятся физические затраты, а качество работы повысится.

До конца года на руднике «Северный» Кольской ГМК ожидают поступление ещё нескольких машин. В ближайшее время придёт автосамосвал Sandvik. Затем — две установки веерного бурения Simba с возможностью автоматического бурения шпуров и скважин.