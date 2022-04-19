«Норникель» продолжает развивать хвостохранилище «Лебяжье»

Одно из важнейших направлений инфраструктуры, над развитием которого работает компания, — безопасное складирование отвальных хвостов от переработанной руды на Норильской обогатительной фабрике. С этой целью начато строительство третьего поля хвостохранилища «Лебяжье».

По словам руководителя проекта Василия Алексеева, работы ведутся в соответствии с нормами и требованиями природоохранного законодательства. Компания стремится снизить воздействие на окружающую среду, а также обеспечить ответственную эксплуатацию хвостохранилищ.

На объекте возведена ограждающая дамба высотой до 10 м, уложен прочный гидроизоляционный экран в виде гидромата с армирующей сеткой, созданный специально для районов Крайнего Севера и Арктики. Все это позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию сооружения. Кроме того, вода, поступающая с НОФ в хвостохранилище вместе с отвальными хвостами, будет очищаться и направляться обратно для использования на производстве. Для обеспечения замкнутой системы оборотного водоснабжения монтируется сеть трубопроводов. Ещё одно важное природоохранное мероприятие - строительство водоотводного канала реки Купец, который позволит увести её из зоны строящегося объекта. Канал протяженностью около 4 км запустят в работу с началом паводкового сезона.

Сейчас строительные работы выполнены почти на 65%. Затраты компании на проект составят 12 млрд руб. К работам привлечены четыре подрядные организации.

Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2023 года. Срок эксплуатации хвостохранилища составит 15 лет, после чего предстоит либо рекультивация земель, либо (если позволят технологии будущего) повторная переработка отвальных хвостов обогащения.