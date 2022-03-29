«Норникель» продолжает реализацию проектов развития

Напомним, «Серная программа» — это наиболее важная экологическая инициатива «Норникеля», предусматривающая утилизацию диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал компании, что позволит кардинально сократить выбросы диоксида серы в Норильске.

На строительстве объектов сегодня задействовано около трёх тысяч человек. С начала старта работ смонтировано более 2 тысяч тонн оборудования и 12 тысяч тонн металлоконструкций.

Среди возводимых объектов — шесть резервуаров для хранения серной кислоты общим объемом 15 тысяч кубических метров. Их сборка идёт без остановки под руководством подрядчика проекта — компании «Велесстрой».

«Мы действуем в экстремальных условиях, и для нас это нормально. В Норильске мы сталкиваемся с очень сильным ветром, и это усложняет монтаж резервуаров с помощью кранов. Тем не менее мы работаем круглые сутки, занимаясь сваркой и монтажом резервуаров. В монтаже металлоконструкций и оборудования участвуют около 130 специалистов. Срок сдачи объектов — конец сентября», — рассказал начальник строительно-монтажного управления компании «Велесстрой» Ненад Маринкович.

Эти шесть резервуаров играют важную роль в технологической цепочке нейтрализации серной кислоты и в целом в деле сокращения выбросов. Они рассчитаны на длительное хранение серной кислоты, их сроком службы не менее 10 лет. Диаметр каждого бака — 19 м, толщина стенки у днища составляет почти 2 см, а высота хранилища достигает 9 м, что сопоставимо с трёхэтажным зданием. Каждый резервуар сможет вместить более четырёх тысяч тонн кислоты.

Склад, в котором монтируются баки, будет конечным звеном в производстве технической серной кислоты. Отсюда можно как заливать продукт в автоцистерны, так и направлять его на участок нейтрализации серной кислоты известняком, где её преобразуют в безвредный природный материал — гипсовую пульпу.

В другом цехе идёт подготовка площадки под установку самого крупногабаритного оборудования «Серной программы» — пяти теплообменников весом от 130 до 200 тонн. Задача агрегатов — поддерживать тепловой режим в различных слоях трёх контактных аппаратов для того, чтобы обеспечить максимальное взаимодействие катализатора с газовой смесью. Аппараты уже пришли в Норильск. К переброске этих гигантов на площадку НМЗ подготовились особо: проложен специальный маршрут, выделены самоходные модульные транспортёры, на которых их повезут. Как только будут получены все разрешения, теплообменники начнут доставлять на «Надежду».

Установка теплообменников в цехе — дело не менее сложное, чем их доставка. Они придут на объект уже собранными, общая масса достигает почти 900 тонн. Чтобы поместить оборудование в цех, потребовался монтаж специализированных грузоподъёмных механизмов, с помощью которых крупногабаритное оборудование будет установлено на проектное место без повреждений.

Несмотря на внешние вызовы, «Норникель» продолжает реализацию проектов развития. Компания обладает достаточным запасом прочности для выполнения своих планов. Об этом 15 марта на прямой линии с сотрудниками говорили вице-президенты компании. На площадке Надеждинского металлургического завода дополнительно к тому, что уже сделано, предстоит смонтировать около 6 тысяч тонн оборудования и порядка 22 тысяч тонн металлоконструкций.

Все ведущиеся по проекту работы нацелены на ввод первой технологической линии на НМЗ в комплексную опытно-промышленную эксплуатацию до конца 2022 года.