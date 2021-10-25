«Норникель» протестирует новую систему автоматического контроля за состоянием воздуха

Документ подписали вице-президент по экологии и промышленной безопасности компании Станислав Селезнев и генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Подписание проходило в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко и президента «Норникеля» Владимира Потанина.

Соглашение предусматривает внедрение системы автоматического контроля за показателями выбросов загрязняющих веществ предприятиями компании, а также организацию мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в Норильске. Помимо этого, планируется определить основные источники выбросов и категории загрязняющих веществ. На основании полученных данных будут разработаны необходимые нормативные акты. Эти действия помогут решить проблему с загрязнением воздуха в городе, что и является главной задачей нацпроекта «Экология».

«Формирование данных о состоянии атмосферного воздуха сегодня происходит в «ручном режиме». Наша задача — создать единую систему, которая автоматически будет фиксировать выбросы, исключив человеческий фактор. Для этого будут установлены специализированные датчики на промышленных площадках и городских станциях мониторинга качества воздуха. Эксперимент по созданию системы учета выбросов загрязняющих веществ начнется в 2022 году, а его результаты лягут в основу комплексной системы охраны окружающей среды по всей стране», — прокомментировала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Норникель» заинтересован в развитии системы мониторинга атмосферного воздуха как в городах, где расположены предприятия компании, так и в России в целом. Сегодня реализовать такой проект сразу в масштабах всей страны сложно из-за недостаточной проработанности нормативной базы, отсутствия единых методик и стандартов. Наша система мониторинга, позволяющая любому желающему оценить качество воздуха рядом с предприятиями «Норникеля», находится в высокой степени готовности. И мы готовы предоставить свои наработки для эксперимента, плодами которого впоследствии воспользуется вся страна», — прокомментировал старт пилотного проекта Владимир Потанин.