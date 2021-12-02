«Норникель» проведёт Международный форум инноваторов и конкурс изобретателей IN’HUB 2022

«Норникель» вместе с Министерством промышленности и торговли РФ и Международным салоном изобретений, новейших технологий и научных достижений Inventions Geneva выступил соорганизатором Международного форума инноваторов и конкурса изобретателей IN’HUB 2022.

IN’HUB — комплекс мероприятий и платформа межотраслевого взаимодействия изобретателей, бизнеса и инвесторов для совместного развития технологий будущего и их внедрения в производство. Форум предоставит изобретателям и инноваторам из более чем 20 стран возможность для хорошего бизнес-старта: они смогут познакомиться с представителями крупных компаний и инвесторами, а также обменяться опытом.

Мероприятия форума стартовали 30 ноября и продлятся до октября 2022 года. На тематическом пресс-брифинге в рамках презентации международного форума обсуждались возможности поддержки российских изобретателей и их роль в эффективной интеграции промышленных компаний в новую реальность. Также были затронуты вопросы привлечения новых технологий в Россию, проблемы определения эффективности уже существующих разработок и ограничения внедрения новых.

«Сегодня перед промышленностью остро стоят задачи научно-технологического и инновационного развития, которое невозможно в отрыве от привлечения инвестиций. Важную роль в этом развитии играет крупный бизнес. Верю, что IN’HUB не только даст компаниям возможность получить доступ к самым актуальным мировым технологиям, но и придаст импульс новым российским разработкам», — отметил заместитель министра промышленности и торговли России — председатель координационного совета форума Алексей Ученов.

«Норникель» и другие организаторы форума намерены повысить ценность современного российского изобретательства как внутри страны, так и на международной арене, а также способствовать укреплению российского рынка новых прорывных технологий и продвижению отечественной высокотехнологичной инновационной продукции за рубежом.

«Можно с уверенностью сказать, что «Норникель» интегрирован в глобальный рынок инноваций, открыт для рационализаторских инициатив и активно принимает участие в совершенствовании производственного облика России. Мы, как и большинство компаний нашей страны, готовы серьёзно менять производственные процессы на основе больших данных, реализовывать совместные проекты, направленные на внедрение искусственного интеллекта, систем роботизации, цифровых двойников и многое другое. Сейчас лучшее время, чтобы объединить усилия ведущих российских компаний, инвесторов, банков, представителей социально ответственного бизнеса, дать дорогу российским инновациям и продвинуть наукоемкую продукцию на мировом рынке», — считает вице-президент по инновациям «Норникеля» Виталий Бусько.

Следующим ключевым событием проекта IN’HUB станет Международный конкурс изобретательских проектов, в котором, как ожидается, примет участие не менее тысячи изобретателей. Старт приёма заявок назначен на февраль 2022 года. Параллельно на многофункциональном портале форума запускается образовательный проект и открывается 3D-выставка с изобретениями.

Финальный этап IN’HUB 2022 с лекциями, дискуссионными встречами и награждением финалистов планируется провести 6–8 октября следующего года в Новосибирске, научной столице Сибири, сообщает пресс-служба «Норникеля».