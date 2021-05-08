«Норникель» разработает новую политику взаимодействия с экологами, экспертами–этнологами

Об этом говорится в «Белой книге» — докладе компании о разливе дизельного топлива на ТЭЦ–3 в Норильске в мае прошлого года.

«Белая книга» вышла одновременно с отчётом о развитии «Норникеля» в 2020 году. В документе содержатся сведения о хронологии аварии, этапах её ликвидации, планах экологических и социальных мероприятий, а также решениях компании в этом направлении.

«Норникель» разрабатывает политику по взаимодействию с внешними заинтересованными сторонами, включая коренные народы, основанную на ведущих международных стандартах и передовой практике», — говорится в документе. Подготовка данной политики будет включать консультации с экологическим сообществом, представителями КМНС, другими заинтересованными сторонами.

В «Белой книге» уточняется, что вопросы взаимодействия с КМНС будут определяться в прямом диалоге и могут затрагивать вопросы общественного контроля либо получения публичного согласия со стороны общин коренных малочисленных народов при реализации проектов в Арктике.