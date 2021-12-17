«Норникель» разработал методологию и модель расчёта углеродного следа для всей своей продукции

Методология расчёта углеродного следа включает весь производственный цикл (from-cradle-to-gate), соответствует стандартам ISO 14040 и ISO 14044 и заверена ведущим европейским консультантом по вопросам экологии и устойчивого развития Sphera Solutions Gmbh.

Фактический углеродный след «Норникеля» за 2020 год заверен аудитором EY в 2021 году. Углеродный след сформирован с учетом будущих выбросов, связанных с запуском «Серной программы» в Норильском дивизионе компании, сообщается на сайте компании.

Углеродный след рафинированного никеля, производимого компанией, с учетом резерва по «Серной программе 2.0» в 2020 году составил 8,1 кг СO2-экв/кг металла, меди — 5,7 кг СO2-экв/кг металла, рафинированного кобальта — 19,2 кг СO2-экв/кг металла, палладия 20,9 кг СO2-экв/г металла, платины 21,2 кг СO2-экв/г металла, родия — 22,7 кг СO2-экв/г металла, золота и серебра — 2,6 кг СO2-экв/г металла.

По подавляющему большинству металлов углеродный след по продукции компании ниже среднеотраслевых значений благодаря высокой доли возобновляемых источников энергии в потребляемом компанией электричестве. В 2020 году на долю возобновляемых источников энергии пришлось 46% электроэнергии по группе и 55% по Норильскому дивизиону. Повышение доли использования экологически чистой электроэнергии для нужд промышленного производства — один из стратегических приоритетов компании.

- Норникель» как один из крупнейших в мире производителей металлов осознает свою обязанность соблюдать принципы устойчивого развития и ответственного ведения производственной деятельности. Углеродный след нашей продукции в 2020 году доказывает, что один из ключевых приоритетов компании — быть мировым лидером в металлургии и горнодобывающей промышленности с одним из самых низких в отрасли уровней выбросов парниковых газов. В то же время мы стремимся увеличить производство металлов, важных для «зеленой» экономики,- прокомментировал Антон Берлин, вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля».