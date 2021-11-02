«Норникель» разработал специальные условия трудоустройства уволенных в запас военнослужащих

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, автономная некоммерческая организация «Наша Арктика» и компания «Норникель» приступили к реализации проекта «Арктический призыв» в рамках подготовленной корпорацией программы «Кадры для Арктики».

Компания «Норникель» разработала и согласовала специальные условия трудоустройства на предприятии уволенных в запас военнослужащих. Для привлечения будущих специалистов в воинских частях проходят мероприятия, включающие в себя информирование о компании и видеопрезентации Норильска.

- Встречаясь с военнослужащими, наши специалисты рассказывают об условиях трудоустройства в компанию, карьерных перспективах, соцпакете, мерах поддержки, условиях проживания и профессионального развития. Также мы предлагаем всем желающим заполнить анкету для дальнейшего трудоустройства — кадровая служба «Норникеля» свяжется с потенциальным кандидатом сразу после его увольнения из рядов Вооруженных сил, — рассказала заместитель директора Заполярного филиала по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева.

Директор департамента обеспечения трудовыми ресурсами Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасан Гасанбалаев отметил, что проект «Арктический призыв» будет расширен через вовлечение в него других крупных работодателей Арктической зоны РФ и в перспективе масштабирован на Дальневосточный федеральный округ.

В целом проект позволит предприятиям арктической зоны пополнять кадровый состав в среднем на 10 тыс. человек в год. «Арктический призыв» рассчитан на три года и поможет на 30-40% решить проблему кадрового голода Заполярья.