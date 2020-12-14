«Норникель» реализует экологические проекты в Мончегорске

Один из них — техническое перевооружение четвёртой технологической системы сернокислотного отделения рафинировочного цеха, которая была выведена из эксплуатации в 2000 году. Решение о возвращении её в производственный цикл связано с намерением компании снизить выбросы в отходящих газах.

Техническое перевооружение предполагает увеличение проектной мощности системы по переработке сернистого газа до 75 000 Нм3/ч. Здесь установят современное оборудование, заменят часть металлических трубопроводов, газоходов и сборников кислоты на новые, изготовленные из кислотостойких долговечных полимерных материалов. В целях сокращения выбросов предусмотрен монтаж общей фильтрационной системы для улавливания тумана и аэрозолей серной кислоты перед сбросом газов на дымовую трубу. Этот проект стоимостью более 7,8 млрд руб. планируется реализовать в 2023 году.

В этом же году компания намерена завершить замену электрофильтров очистки технологических газов печей кипящего слоя рафинировочного цеха. На территории цеха будет построено новое здание газоочистки, где установят четыре четырёхпольных электрофильтра, вспомогательное оборудование и автоматизированную систему управления технологическим процессом.