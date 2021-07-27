«Норникель» реализует масштабную программу по очистке и благоустройству территорий Норильска, рассчитанную на десять лет

Программа предусматривает снос старых брошенных зданий и сооружений, трубопроводов, коммуникаций и сетей, уборку накопившегося вокруг промышленных объектов металлолома.

С начала лета специалисты компании очистили от мусора и старой техники более 300 000 м2 территорий — это примерно как 56 футбольных полей. До наступления зимы специально созданное предприятие по благоустройству очистит всего около 6 млн м2.

На сегодня приведена в порядок территория, прилегающая к строящемуся цеху производства элементарной серы Надеждинского металлургического завода - это около 125 000 м2. Также компания очистила более 22 000 м2 в районе бывшего автотранспортного предприятия, которое неофициально называлось «Стройбаза «Надежда». Убран мусор и на магистральных сетях и производственных территориях ТЭЦ № 1 и ТЭЦ № 3 общей площадью 161 200 м2.

В ходе работ по благоустройству демонтировано 45 ветхих зданий и сооружений. Собрано и вывезено 47 100 т отходов и 3100 т металлолома.

Для уборки и благоустройства Заполярный филиал «Норникеля» приобрёл 72 единицы специализированной техники. Ожидается поступление еще 49 машин. Только на покупку спецоборудования компания потратила более 3,4 млрд руб.

Старший вице-президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин отметил, что программа по очистке и благоустройству производственных территорий уже даёт первые результаты: за несколько месяцев приведено в порядок более 300 000 м2, вывезено 50 000 т мусора и металлолома.

- Учитывая масштабы проводимых мероприятий, к участию в них привлекаются не только специалисты созданного в «Норникеле» подразделения по благоустройству, но и подрядные организации. Мы планируем вести работы круглый год: в летнее время усилия будут сосредоточены в основном на уборке мусора и металлолома, а зимой — на демонтаже ветхих и неиспользуемых строений, а также на переработке металлолома, - прокомментировал Николай Уткин.