«Норникель» снижает выбросы на Кольском полуострове в этом году на 85%

Компания остановила металлургический цех в Мончегорске. Он прекратил работу 20 марта. Цех являлся крупнейшим источником выбросов диоксида серы на мончегорской промплощадке Кольской ГМК. В начале месяца там остановили пирометаллургическое производство — были погашены печи и конверторы, прекращены выбросы диоксида серы. Таким образом «Норникель» сделал очередной шаг на пути создания высокоэффективного производства с низким воздействием на окружающую среду. В дальнейшем весь концентрат, который перерабатывался в металлургическом цехе, будет отправляться для производства готовой продукции в Норильском дивизионе. Для этого задействуют узел отгрузки концентрата рафинировочного цеха Кольской ГМК.

Закрытие металлургического цеха позволит сократить выбросы диоксида серы в Мончегорске до величины менее 30 000 тонн в 2021 году, а с учётом остановки плавильного производства в Никеле приведёт к снижению выбросов на Кольском полуострове по итогам текущего года на 85% по сравнению с 2015–м.

«Результат работы по снижению воздействия на окружающую среду, которую проводит компания, налицо: в следующем году мы ожидаем выбросы Кольской ГМК на уровне 22 000 т в год, из них 8–9 тысяч в зависимости от сезона — это выбросы от ТЭЦ, которая в том числе отапливает дома горожан в Мончегорске, — отметил генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. — В наших планах — модернизировать ТЭЦ, чтобы снизить выбросы и от этого теплоисточника. В дальнейшем мы будем действовать, чтобы сокращать негативное воздействие по всем направлениям, связанным с экологией: выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты, рекультивация земель, обращение с отходами».

Сразу после закрытия цеха начнётся зачистка производственных помещений и металлургических агрегатов от медесодержащих материалов. Эта работа продлится весь 2021 год, со следующего пройдёт демонтаж производственных помещений и зданий. В планах у «Норникеля» — строительство нового медерафинировочного производства в Мончегорске. Новый цех позволит производить до 150 000 тонн меди в год, что вдвое больше, чем в закрытом. Это производство будет работать по современной технологии «Обжиг — выщелачивание — электроэкстракция», с соблюдением самых строгих экологических стандартов.