«Норникель» стал одним из партнёров фонда акселератора Alchemist

Приоритетные направления фонда во многом совпадают с повесткой «Норникеля» - это зелёные технологии, инновации в строительстве и горной добыче, а также сквозные технологии на базе искусственного интеллекта.

«Партнёрство с Alchemist откроет «Норникелю» новые горизонты для развития и расширит доступ к самым передовым технологиям. Мы ожидаем, что их внедрение окажет существенный экономический эффект. Совместная работа с такими партнерами, как Alchemist, необходима компании и позволит ей укрепить свою позицию как одной из самых современных в отрасли», — отметил Игорь Кустарин, директор департамента инновационного развития «Норникеля».

Напомним, акселератор Alchemist — один из крупнейших B2B-акселераторов в мире, базируется в США, штат Калифорния. Alchemist является организатором шестимесячных программ акселерации для высокотехнологичных и перспективных компаний на посевной стадии. Успешные выпускники акселератора получают финансовую поддержку от индустриальных и венчурных партнеров Alchemist. С 2012 года в акселераторе участвовало более 300 стартапов, которые привлекли на рынке совокупно 1,2 млрд долл. За эти годы партнёрами фондов Alchemist выступали как промышленные игроки, так и крупнейшие венчурные фонды.