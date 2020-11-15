МАУ ИЦ «Норильские новости»

«Норникель» стал победителем фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность»

«Норникель» стал победителем фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность»

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«Норникель» стал победителем фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность»

«Норникель» стал победителем фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность»

Компания отличилась в номинации «Летопись борьбы с пандемией. Россия». Члены жюри по достоинству оценили фотографию компании, на которой запечатлено, как Северным морским путём в Норильск переправляли реанимобили.

Этот фотоконкурс проводит девятый год подряд Ассоциация грантодающих организаций России «Форум доноров». За восемь лет существования проекта в нём приняли участие 280 человек из 46 регионов России, в его рамках было представлено более 1300 фотоснимков и фотоисторий, видео и постеров.

В этом году оргкомитет конкурса ввёл специальную номинацию — «Летопись борьбы с пандемией. Россия». В ней победили 12 работ. Их выставят в аэропортах, парках, музеях и домах культуры Санкт–Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Южно–Сахалинска, Анадыря и Норильска.

Напомним, «Норникель» выделил на борьбу с ковидом более 20 миллиардов рублей. Благодаря помощи компании медучреждения Норильска получили тепловизоры, аппараты ИВЛ, медоборудование, а также перчатки, антисептики, маски, респираторы, термометры, защитные костюмы, ультрафиолетовые излучатели для дезинфекции воздуха, диспенсеры, реагенты для медицинских лабораторий, мебель для больниц. Компания оказывает помощь во всех регионах своего присутствия.

Фото из открытых источников
15 ноября в 18:00 610
Приоритеты Норникеля
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