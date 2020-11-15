«Норникель» стал победителем фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность»

Компания отличилась в номинации «Летопись борьбы с пандемией. Россия». Члены жюри по достоинству оценили фотографию компании, на которой запечатлено, как Северным морским путём в Норильск переправляли реанимобили.

Этот фотоконкурс проводит девятый год подряд Ассоциация грантодающих организаций России «Форум доноров». За восемь лет существования проекта в нём приняли участие 280 человек из 46 регионов России, в его рамках было представлено более 1300 фотоснимков и фотоисторий, видео и постеров.

В этом году оргкомитет конкурса ввёл специальную номинацию — «Летопись борьбы с пандемией. Россия». В ней победили 12 работ. Их выставят в аэропортах, парках, музеях и домах культуры Санкт–Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Южно–Сахалинска, Анадыря и Норильска.

Напомним, «Норникель» выделил на борьбу с ковидом более 20 миллиардов рублей. Благодаря помощи компании медучреждения Норильска получили тепловизоры, аппараты ИВЛ, медоборудование, а также перчатки, антисептики, маски, респираторы, термометры, защитные костюмы, ультрафиолетовые излучатели для дезинфекции воздуха, диспенсеры, реагенты для медицинских лабораторий, мебель для больниц. Компания оказывает помощь во всех регионах своего присутствия.