«Норникель» тестирует новую цифровую платформу

«Строительство не основная наша деятельность, мы занимаемся производством цветных и драгоценных металлов. В то же время компания реализует масштабную инвестпрограмму, которая включает строительство не только производственных, но и жилых, а также социальных объектов по программе реновации Норильска, — подчеркнул Сергей Ткаченко, заместитель директора по развитию активов Заполярного филиала «Норникеля». — Нам нужно следить, чтобы деньги расходовались правильно: строить быстрее, экономить там, где это возможно. Перенос строительных процессов в цифру поможет этого добиться».

Благодаря платформе документы, описывающие процесс строительства, живут в цифровой форме, а обмен данными между участниками стройки ускоряется. Такое решение также помогает выявить ошибки проектирования, отклонения от проектной документации — всё это экономит время и деньги на исправления.

Цифровые системы строительства «Норникель» тестирует на объектах программы реновации Норильска. В рамках программы в городе демонтируют аварийные здания, строят десятки новых домов, поликлинику, детские сады и школы. «Норникель» инвестирует 81,3 млрд рублей в реновацию Норильска в рамках комплексного плана, а также выделяет дополнительное финансирование на реализацию социально значимых объектов.

«По итогам тестирования цифровой платформы «Норникель» планирует сделать единую программную оболочку и среду общих данных, в которой смогут взаимодействовать участники проекта на всех стадиях строительства. Они смогут с компьютера увидеть, что происходит на стройке, посмотреть статус объекта, проверить и согласовать документы, обновить данные», — сообщил руководитель проектов направления развития технологий в строительстве «Норникеля» Роберт Урманчеев.

Совместно с ИТ-партнёрами «Норникель» разрабатывает стратегию интеграции как уже внедрённых решений, так и новых модулей в систему управления строительными проектами. Эта работа соответствует тому, как развивается строительная отрасль в целом. Цифровизация строительства — одно из направлений, которое развивает Минстрой России.