«Норникель» украшает свои предприятия яркой подсветкой

Два года назад в компании приняли решение улучшить состояние дымовых труб, трубопроводов, эстакад, копров и надшахтных зданий, главных вентиляционных установок и кабельных трасс производственных подразделений Заполярного филиала «Норникеля».

Тогда была создана специальная рабочая группа, которая определила перечень объектов, в том числе для оформления их архитектурной подсветкой. Всего в него вошёл 21 объект: здания административно-бытовых комплексов и копров рудников «Октябрьский», «Таймырский», «Маяк», «Комсомольский» и «Скалистый», дымовые трубы Надеждинского металлургического и Медного заводов. Сегодня все перечисленные объекты уже засияли яркими светодиодными огнями.

«По результатам конкурса мы выбрали три российские фирмы-подрядчика: ООО «ЭнергоИнжиниринг», ООО «БалтМонтажПроект» и ООО «СеверСтрой». Согласно договорам работа выполнялась под ключ: от проектирования и закупа оборудования до монтажа и пусконаладки, – рассказал главный специалист электротехнического отдела департамента главного энергетика ЗФ «Норникеля» Александр Метлицкий. – При реализации данного проекта были использованы самые современные и передовые технологии, в том числе те, которые применяются на знаменитых спортивных комплексах Российской Федерации. Все материалы арктического исполнения, ветроустойчивые».

Архитектурное освещение выполнено в едином стиле, однако на каждом объекте применялись разнообразные технические решения. В зависимости от календарных событий подсветка меняется. Так, повседневный и праздничный сценарии различаются между собой. Отдельный режим и у государственных праздников.

В планах по архитектурной подсветке у Заполярного филиала ещё множество производственных объектов. В общей сложности порядка 80 позиций. На очереди АБК сушильного цеха Медного завода и цеха электролиза меди, кабельные и технологические эстакады, трубные галереи и т. д. Управление наружным освещением осуществляется дистанционно.