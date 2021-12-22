«Норникель» вложит 2,3 трлн рублей в стимулирование экономического и социального развития Крайнего Севера

Значительная часть инвестиций будет нацелена на решение социальных и экологических задач в АЗРФ. В частности, благодаря вложениям в проект утилизации диоксида серы к 2023 году выбросы будут снижены вдвое, а к 2025 году – на 90%.

600 млрд рублей «Норникель» до 2030 года собирается вложить в крупные энергетические проекты на севере Красноярского края. На эти деньги будут построены четыре энергоблока на двух ТЭЦ в Норильске, заменены все гидроагрегаты на Курейской ГЭС, осуществлена прокладка нового газопровода. Кроме того, за счет компании в регионе будет проложено порядка 1 тыс. км линий электропередач.

Компания также намерена направить порядка 90 млрд рублей на внедрение в Арктике нескольких транспортных и логистических инициатив. «Норникель» планирует построить и модернизировать портовые мощности – как минимум 40 млрд рублей будет израсходовано на обновление инфраструктуры Дудинского морского порта. Также в планах создание новых ледоколов, в том числе работающих на сжиженном природном газе.

В дополнение к этому «Норникель» хотел бы резко увеличить размер своих вложений, уже предусмотренных комплексным планом социально-экономического развития Норильска до 2035 года, утвержденным на днях правительством России. «Принято решение о выделении 150 млрд руб. дополнительно к утверждённым ранее 120 млрд руб. на социально-экономическое развитие города», - сообщил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

На том же совещании старший вице-президент – руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий рассказал об основных целях стратегии компании до 2030 года.

«Стратегия «Норникеля» на ближайшие десять лет – это большая стройка, по сути беспрецедентная в постсоветской истории. Мы планируем за этот период добиться удвоения объемов добычи и переработки руды, на 100% обновить обогатительные мощности, создать целый ряд новых металлургических производств - не только в Мончегорске и Норильске и по итогам всех этих мероприятий выйти на увеличение выпуска металлов на 25–50%. В наших планах – упрочить позиции компании и российской промышленности в наиболее перспективных отраслях, связанных с развитием зелёной экономики. В частности, речь идёт о развитии электротранспорта, батарейных технологий. На сегодня в этой области доминирует технология, связанная с применением никеля. И нас есть уникальный исторический шанс усилить присутствие российской промышленности на этих мировых рынках», – отметил старший вице-президент.

Сергей Дубовицкий также рассказал, что в этом году «Норникель» выпустил первую партию углеродно-нейтрального никеля: «Это уникальной для отрасли опыт. И многие наши коллеги по металлургическому цеху, в том числе в России, обратились к нам с просьбой поделиться им».