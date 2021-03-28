«Норникель» выделил 4 млрд руб. на обновление основных производственных фондов Кольской ГМК в 2021 году

В подразделения компании поступит более 6800 единиц различного оборудования. Основной получатель — рудник «Северный».

Масштабное поступление основного и вспомогательного самоходного оборудования ожидается во втором полугодии. Горняки получат 14 единиц современной техники на сумму 764 млн руб. Ранее сюда пришло оборудование для внедрения технологии дистанционного управления самоходными буровыми установками.

Большой объём работ будет проделан в химико–металлургическом цехе. Компания выделяет около 300 млн руб. на приобретение новых пресс–фильтров, реактора и другого технологического оборудования. Летом запланировано обновление оборудования уникального отделения карбонильного никеля. Затраты компании на замену ресиверов высокого давления составят 118 млн руб. Более 54 млн потратят на оснащение производственного персонала Кольской ГМК личными газоанализаторами. Систематическое обновление техники и оборудования играет важнейшую роль в повышении производительности и безопасности производственных процессов на предприятии.