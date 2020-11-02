«Норникель» заключил соглашение о соцподдержке с Мурманской областью

Документ подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Соглашение предусматривает комплекс мероприятий социального характера, в частности софинансирование модернизации мурманской областной клинической больницы, а также строительство крытого ледового катка в Мончегорске. Кроме того, в документе говорится о разработке совместной программы в сфере подготовки специалистов высшей школы для вновь создаваемых производств Кольской ГМК в сотрудничестве с Мурманским государственным техническим университетом.

В 2021–2025 гг. компания планирует инвестировать в развитие и модернизацию производственных площадок, расположенных на Кольском полуострове, более 90 млрд руб.

«Норникель» активно реализует на территории области благотворительные и социальные проекты. За последние три года на эти цели компания направила около 1,5 млрд руб. Кроме того, в соответствии с прежними договорённостями с регионом «Норникель» взял на себя обязательства по поддержке в 2020–2022 гг. сфер здравоохранения, культуры, образования и спорта, а также мероприятий по улучшению городской среды в Мончегорске, Заполярном и Никеле на общую сумму 2,3 млрд руб. В планах — строительство нового корпуса на четыре отделения в Мончегорске на базе мончегорской центральной районной больницы.

«Я хочу поблагодарить компанию за то, что она инвестирует в модернизацию производства, создаёт новые рабочие места, поддерживает социальные проекты. «Норникель» сотрудничает с областью на принципах абсолютной добросовестности и высокой ответственности, что делает наше партнёрство эффективным. Сегодня мы договорились о том, что «Норникель» направит дополнительные ресурсы на строительство спортивных объектов и развитие медицины в Мончегорске, на реконструкцию областной больницы... Также отдельно мы обсудили строительство, по сути, нового завода в Мончегорске. «Норникель» намерен инвестировать почти 90 млрд руб. в создание новой «зелёной» металлургии. Для нас важно, что этот проект реализуется именно на территории Мурманской области», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В последние годы мы успешно развиваем наш комплекс на территории Мурманской области. Речь идёт и о принципиально новом производстве в Мончегорске, и о других проектах, способных сделать нашу продукцию более конкурентоспособной. Всё это становится возможным благодаря благоприятному инвестиционному климату, который создан в регионе. Я считаю, что инвестиционный климат нашей страны в целом складывается из каждого отдельного региона, и вклад Мурманской области здесь очень весомый. Такое отношение обязывает к ответственному поведению в социальной политике», — прокомментировал подписание соглашения президент «Норникеля» Владимир Потанин.