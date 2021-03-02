«Норникель» закрывает металлургический цех в Мончегорске

Последний розлив медных анодов произведён 1 марта, накануне остановлены отражательные печи и конверторы. Закрытие пирометаллургии позволит сократить выбросы диоксида серы в Мончегорске до 30 000 т в год.

Металлургический цех Кольской ГМК в Мончегорске — устаревшее с точки зрения требований экологии подразделение компании. Его закрытие является очередным шагом «Норникеля» в реализации комплексной экологической программы по сокращению воздействия на окружающую среду на всех производственных площадках.

В совокупности остановка плавильного производства Кольской ГМК в посёлке Никель и металлургического цеха в Мончегорске приведёт к снижению выбросов диоксида серы на Кольском полуострове по итогам 2021 г. на 85% по сравнению с 2015 г.

Порядка 700 работников Кольской ГМК и компании «Печенгастрой», принявшие решение прекратить трудовую деятельность, получат все предусмотренные законом выплаты. Для тех, кто продолжит работу в компании, предусмотрены возможность переобучения, при необходимости — помощь при переезде, сохранение достигнутого уровня заработной платы на год и адаптация на новом рабочем месте.