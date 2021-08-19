«Норникель» закупает для Дудинского морского порта новую технику

Шесть из них уже работают в порту, два крана в процессе сборки, ещё два поступят до конца года. На новую технику потрачено почти 3,5 млрд руб.

Новые краны изготавливаются в Германии и доставляются в Дудинку по Северному морскому пути. Монтируют их на месте, сборкой занимаются специалисты фирмы Liebherr. Два новых крана смонтируют до конца лета, месяц уйдёт на их регистрацию в органах Ростехнадзора и постановку на учёт, а в октябре задействуют в работу.

Техника закуплена в рамках трёхлетней программы обновления парка мобильных кранов, стартовавшей в 2019 году. Её завершение совпало с 20-летием работы мобильных кранов Liebherr в Дудинском морском порту.

«Компания Liebherr за эти годы показала себя очень надёжным партнёром. Помимо кранов у нас работают экскаваторы, бульдозеры, перегружатели леса - масса техники. А учитывая планы развития компании и, как следствие, планы развития нашего порта, я уверен, что этот парк будет расширяться», - рассказал директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля» Алексей Новаков.

Первые мобильные краны Liebherr-250 были специально разработаны под нужды морского порта Дудинки, причём впервые в истории краностроения. Техника обладает грузоподъёмностью 64 т и может работать при морозах до -50°C. Отличительной чертой является наличие самоходного шасси на пневмоколесном ходу. Благодаря ему, краны могут передвигаться по грузовым площадкам и дорогам самостоятельно, без подкрановых путей, работая от двигателя внутреннего сгорания. Это позволило сократить межнавигационную паузу в работе порта, причалы которого ежегодно затапливаются водой.

«Первые краны Liebherr принципиально изменили работу порта. Мы стали отказываться от подкрановых путей, которые использовались для портальных кранов. На

две-три недели, а иногда и на целый месяц сократили паузу в работе порта, потому что наши причалы каждую весну уходят под воду. Задача порта - как можно быстрее восстановиться и приступить к обработке груза. Чем хороши мобильные краны? Как только вода сходит, они спускаются и приступают к погрузо-разгрузочным работам», - пояснил Алексей Новаков.

На сегодняшний день в Заполярном транспортном филиале эксплуатируется 22 крана производства Liebherr. Шесть из них - модификации LHM-420. Основное отличие этой модели заключается в грузоподъёмности: кран весом 371 т с вылетом стрелы до 48 м способен поднять и опустить груз весом до 124 т - в два раза больше, чем его предшественник. Оснащённый гибридным приводом, он может опускать и поднимать груз со скоростью до 120 м/мин и перемещать до 38 контейнеров за час. Система рассчитана на работу в морских условиях при температуре от -45 до +40°C.

В Заполярном транспортном филиале принята масштабная программа технического перевооружения порта, которая, помимо закупки техники и оборудования, включает дополнительное расширение инфраструктуры. В её реализацию планируется инвестировать до 14 млрд руб., в том числе 8 млрд руб. на строительство двух морских и двух речных причалов; 3,5 млрд руб. - на приобретение пяти кранов и прочей перегрузочной техники и 3 млрд руб. - на развитие складской и бытовой инфраструктуры.

Увеличение грузооборота и расширение инфраструктуры Заполярного транспортного филиала связаны с реализацией крупных инвестиционных проектов «Норникеля» в Норильском промышленном районе. Логистические возможности компании также откроют транспортный коридор для круглогодичной доставки грузов проекта «Восток Ойл». Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в этом году на Петербургском международном экономическом форуме.