«Норникель» запускает вторую смену IMAKE CAMP

Компания «Норникель» в конце июня запустила Летнюю программу Инженерного марафона. IMAKE CAMP – это проект, состоящий из научно-образовательных и развлекательных мероприятий, его цель - вовлечение новых участников в Лигу изобретателей IMAKE, а также - выведение на новый уровень знаний школьников.

Первая смена IMAKE CAMP прошла с 29 июня по 12 июля. Она была посвящена развитию softskills – креативного и критического мышления, ораторского искусства, приёмам визуализации, работе с информацией. Её участниками стали 50 школьников из Норильска, Заполярного, Мончегорска, Печенгского района и Забайкальского края.

Вторая смена начнётся с 20 июля и будет завершена в последний день месяца. Она предполагает прокачку навыков практического изобретательства. Программа будет состоять преимущественно из практических уроков, развивающих умения, необходимые для воплощения идей и прототипов.

10-дневная образовательная программа второй смены включает индивидуальные, групповые и фронтальные формы занятий:

Онлайн-лаборатории и DIY-мастерские,

IMAKE-баттлы «Вот так могу»,

прямые эфиры и онлайн-лектории,

инженерные мастер-классы по программированию и построению лендинга,

курсы по прокачиванию идей и изобретений.

Попасть в IMAKE CAMP могут школьники от 10 до 16 лет.

Для выполнения экспериментов и мастер-классов для участников были разработаны и разосланы комплекты со всем необходимым - MakerBox. Их доставят на дом тем, кто получил подтверждение об участии во второй смене IMAKE CAMP.

Напомним, программа «Инженерный марафон IMAKE» для будущих учёных реализуется в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».