«Норникель» запускает юбилей в онлайн

Большая часть проектов, посвящённых 85-летнему юбилею компании, пройдёт в онлайн-формате. Управление корпоративных проектов приглашает всех желающих принять участие в праздничных акциях, челенджах и флешмобах. Горожане могут подготовить информацию о бывшем работнике-ветеране компании и комбината (заполнить анкету - ФИО, место и период работы, заслуги и награды), дополнить её фотографией и отправить по адресу: nn85let@yandex.ru.

Нынешние работники компании получили шанс сформировать собирательный образ современности. Им нужно записать короткий ролик (3-5 сек.) с фразой «Работник компании 2020 года – это...», добавив своё мнение о том, каким сегодня видится специалист «Норникеля». Можно просто записать ролик с поздравлениями и пожеланиями. Творческие люди могут проявить себя, записав стихотворение или песню, посвящённую компании. Все работы нужно также присылать на указанный выше адрес.

Помимо этого, на предприятиях ответственные работники получат наклейки и флаги компании, которые можно будет расположить на окнах квартиры и личном автомобиле.

Украшенные корпоративными знаками объекты следует сфотографировать и выложить в соцсети с хештегами #ОКНАНОРНИКЕЛЯ, #НАКЛЕЙЮБИЛЕЙ и #ФЛАГКОМПАНИИ. Все поздравления будут транслироваться с 13 по 20 июля 2020 года в Instagram и facebook на странице управления корпоративных проектов, городских медиаэкранах и официальном портале компании. Самых креативных и активных участников ждут поощрительные призы.