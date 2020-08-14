«Норникель» зарезервировал 2,1 млрд долларов на компенсацию экологического ущерба от аварии на ТЭЦ–3

Компания объявила промежуточные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2020 года.

Благодаря росту биржевых цен на палладий, родий и золото, а также плановому наращиванию производства на Быстринском ГОКе консолидированная выручка увеличилась на семь процентов и составила 6,7 миллиарда долларов. Чистый оборотный капитал составил миллиард долларов. Свободный денежный поток увеличился на 21 процент год к году и составил 2,7 миллиарда долларов. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2020 года увеличилось до 1,2.

Объём капитальных вложений увеличился на 10 процентов — до 0,6 миллиарда долларов. В числе наиболее значимых стратегических проектов, которые реализует «Норникель», — расширение Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ–3), развитие Южного кластера, а также экологической программы, направленной на снижение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале.

В течение первого полугодия 2020 года «Норникель» выплатил в виде дивидендов 2 831 миллион долларов. Из них 1 567 миллионов — промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 года и 1 264 миллиона — финальные дивиденды за прошлый год.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ–3 из–за проседания опор получил повреждения резервуар хранения дизтоплива, вследствие чего произошла утечка нефтепродуктов, и был нанесён ущерб окружающей среде. Компания незамедлительно приступила к устранению последствий аварии, и на конец отчетного периода были завершены основные работы по сбору водно–топливной смеси с поверхности водоёмов и вывозу загрязнённого грунта с прилегающих территорий. На компенсацию ущерба окружающей среде, связанного с утечкой дизтоплива, компания зарезервировала 2,1 миллиарда долларов.

Руководство группы реализовало ряд мероприятий, направленных на обеспечение нормальной деятельности в условиях пандемии, были приняты также меры по защите жизни и здоровья сотрудников. В течение первого полугодия 2020 года группа направила на профилактику коронавирусной инфекции и борьбу с её распространением в общей сумме 95 миллионов долларов за минусом НДС.