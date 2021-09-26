«Норникель» завершил строительство ВОЛС на Норильской железной дороге

Особое стратегическое значение и возрастающие объёмы трафика железнодорожной сети диктуют необходимость современной бесперебойной связи. Для этого «Норникель» при участии инжиниринговой компании «Снабремсервис» реализовал проект по строительству собственной волоконно–оптической линии связи между городами Дудинкой и Норильском. Общая протяженность новой линии, проложенной вдоль железнодорожных путей, составила 126 километров.

Решить эту технически сложную задачу позволила уникальная технология прокладки оптического кабеля. Его прокладывали прямо в призме железнодорожного полотна (слой из сыпучих и хорошо проводящих воду материалов для обеспечения устойчивости пути) бестраншейным способом.

До этого ПТЖТ использовало на многих участках медные линии связи, которые ненадёжны и обладают очень низкой пропускной способностью — случались аварии, и это приводило к перебоям в управлении железнодорожными составами. Собственная ВОЛС позволит предприятию реализовать цифровые проекты по автоматизации и диспетчеризации своей деятельности, что, в свою очередь, повысит безопасность, оперативность и эффективность технологических грузоперевозок компании.

Пропускная способность нового кабеля, состоящего из 32 оптических волокон, превышает 40 гигабит, это позволит значительно улучшить качество связи подразделений «Норникеля», расположенных в Дудинке.