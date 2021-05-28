«Норникель» инвестирует 80 млрд рублей в реконструкцию нефтебаз

«Мы инициировали проекты по реконструкции нефтебаз и других объектов, которые планируем начать реализовывать до 2025 года», - сказал Селезнев, добавив, что объём инвестиций ещё будет уточняться.

Подводя итоги 2020 года, Андрей Бугров, старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля», подчеркнул, что компания удержала лидерские позиции среди горно-металлургических компаний в области охраны труда и промышленной безопасности.

«Удалось сохранить высокие стандарты социальной поддержки сотрудников, не допустив сокращений в условиях пандемии. Была существенным образом пересмотрена система управления рисками. Одним из наиболее значимых достижений прошлого года стала разработка новой комплексной экологической стратегии», - отметил Бугров.

Отчёт «Норникеля» прокомментировал посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов: «Норникель» одним из первых принял современные вызовы, связанные с изменением климата, и начал работу в этом направлении. Я часто бываю в Норильске, последний раз был пару месяцев назад. В очередной раз я убедился, что у компании есть долгосрочное видение бизнеса. И оно уже реализуется. На меня произвело впечатление и порадовало строительство объектов Серного проекта, в который компания инвестирует 250 млрд рублей».

Высказался и руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников: «При всем том, что авария на ТЭЦ-3 шокировала своим размером, то, как была построена работа по ликвидации и информированию обо всех её этапах, нас очень порадовало. К сожалению, сейчас в стране с завидной регулярностью происходят неприятные инциденты с большим общественным резонансом. И вот такой открытости, такого доступа к исходным данным мы не видели».