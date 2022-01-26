«Норникель» объявил предварительные производственные результаты за четвёртый квартал и полный 2021 год

Старший вице-президент — производственный директор Сергей Степанов прокомментировал производственные итоги:

- По итогам прошлого года компания достигла скорректированных прогнозных показателей по никелю и меди и перевыполнила прогноз по производству металлов платиновой группы.

В прошлом году компания столкнулась с рядом непредвиденных обстоятельств в Норильском дивизионе. Из-за аварии нам пришлось временно приостановить Норильскую обогатительную фабрику, а из-за подтопления грунтовыми водами — добычу на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский». К настоящему моменту рудники «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильская обогатительная фабрика восстановлены и работают на полную мощность.

Компания продолжает активно работать над кардинальным улучшением экологической ситуации в регионах присутствия. В частности, как и планировалось, 20 марта 2021 года был остановлен металлургический цех Кольской ГМК в Мончегорске, и весь медный концентрат, который перерабатывался в металлургическом цехе, теперь направляется для производства катодной меди в Норильский дивизион. С учётом остановки плавильного цеха в посёлке Никель в декабре 2020 года вредные выбросы в атмосферу на российско-норвежской границе были полностью прекращены, а общие выбросы диоксида серы на Кольском полуострове по итогам 2021 года сократились на 85% по сравнению с базовым 2015 годом. Мы оцениваем снижение выбросов диоксида серы в целом по группе в 2021 году на уровне чуть более 10%.

Сергей Степанов также подтвердил прогноз производства металлов из российского сырья на 2022 год, представленный на Дне стратегии в ноябре 2021 года.