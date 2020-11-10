Новая безопасная схема движения

В преддверии открытия ФОК на перекрёстке улиц 50 лет Октября - Октябрьская изменится схема движения транспорта в связи с установкой двух регулируемых пешеходных переходов через улицы 50 лет Октября и Октябрьскую.

- Движение пешеходов через улицу 50 лет Октября будет разрешено при левом повороте транспортных средств с проспекта Ленинского и при правом повороте с улицы Октябрьской. Пересечение улицы Октябрьской будет разрешено при левом и правом поворотах с 50 лет Октября, - пояснил главный специалист отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения Шрайнер Андрей.

Пешеходные переходы начнут функционировать с 11 ноября, то есть завтра. Уже сегодня можно увидеть, что оборудование установлено и знаки зачехлены.

- Сегодня в ночь котроллер будет перепрограммирован, и светофор начнёт работать в новом режиме. Завтра утром пешеходные переходы будут введены в эксплуатацию, - добавил Андрей Шрайнер.

Установка регулируемого пешеходного перехода обеспечит комфортное, а главное – безопасное движение пешеходам.

Просьба водителям при проезде перекрёстка улиц 50 лет Октября – Октябрьская быть внимательными, уступать право движения пешеходам и не нарушать ПДД.