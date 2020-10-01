Новая дорога к Таймыру

Дмитрий Свиридов, председатель Заксобрания Красноярского края, предложил выстроить зимнюю дорогу, которая бы соединила Таймыр с другой частью региона. Это даст возможность в зимний период завозить необходимые товары на территорию, а также это поможет коренным народам Севера в вывозе добычи с охоты и рыбалки на материк.

- Львиная доля экономики Красноярского края сконцентрирована в Заполярье, а для Российской Федерации сама идея продвижения на Север, безусловно, является ключевой, гарантирует экономическую стабильность и будущее развитие. При этом не стоит забывать о людях, которые живут и трудятся на Крайнем Севере. Они должны чувствовать себя защищенными и уверенно смотреть в будущее, — сказал Дмитрий Свиридов.