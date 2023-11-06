Новая «Надежда»

Сказано — сделано

Большие экологические изменения начались в Норильске ещё в 2016 году. «Надежда» стала участником уникальной экопрограммы «Норникеля», когда приняла значительную часть сырья с закрывшегося Никелевого завода. Завод, работавший с 1942 года, находился практически в городской черте, и его закрытие позволило существенно снизить воздействие, оказываемое промышленностью на окружающую среду.

«Серная программа» — комплексная инициатива «Норникеля», которая входит в федеральный проект «Чистый воздух», являясь его крупнейшим мероприятием. Она направлена на достижение показателей утилизации диоксида серы на уровне лучших мировых практик и на кардинальное снижение выбросов загрязняющих атмосферу веществ. Как отметил Николай Уткин, старший вице–президент компании, руководитель Норильского дивизиона, директор Заполярного филиала, несмотря на то что Правительство РФ, исходя из новых политических и экономических реалий, на два года продлило для предприятий выполнение проектов, относящихся к «Чистому воздуху», «Норникель» реализацию экологической инициативы откладывать не стал. Компании пришлось столкнуться с массой сложностей логистического характера, с ограничениями и отказами со стороны поставщиков и партнёров, однако в итоге эти трудности были успешно преодолены. Сейчас доля отечественного оборудования и частично производства дружественных стран, используемого в проекте, — свыше 90%.

Бюджет внедрения «Серной программы» на НМЗ составляет более 180 млрд руб. Это беспрецедентная стоимость для экологического проекта в РФ. Реализация данной программы — это яркий пример того, какую важную роль бизнес может играть в социально–экономическом развитии региона и в благополучии его жителей, отмечают в компании.

Проект, помимо прочего, позволил «Норникелю» открыть в НПР около 500 рабочих мест. В пиковые моменты на строительстве «Серной программы» были задействованы до 4000 человек и 400 единиц техники. В числе востребованных профессий проекта по нейтрализации серной кислоты есть две совершенно новые для компании: аппаратчик окисления и аппаратчик нейтрализации. Для персонала «Серной программы» по дизайну Артемия Лебедева возведут бытовой комплекс с раздевалками, душевыми, финскими саунами и фотарием (светолечебным кабинетом для приёма солнечных ванн). Одновременно в комплексе смогут находиться около 400 человек. Для проживания строителей построен целый городок: временный жилой комплекс из 11 зданий рассчитан на размещение 2000 человек, для удобства которых предусмотрены столовая, магазин, спортзал и медицинский пункт.

В процессе

На «Надежде» в рамках первого этапа «Серной программы» применяются технологические решения, обеспечивающие утилизацию диоксида серы из отходящих газов плавильных печей и основных плавильных агрегатов путём производства серной кислоты и дальнейшей её нейтрализации известняком с получением гипса. Начальные объёмы отходящих газов плавильных печей уже поступают на I технологическую линию цеха производства и нейтрализации серной кислоты. Известняком завод обеспечит специально предназначенное для этих целей месторождение — рудник «Мокулаевский». Когда предприятие выйдет на заданную мощность, объём добычи сырья составит 6,5 млн тонн в год. В шести километрах от «Надежды» построено гипсохранилище объёмом 90 млн кубических метров, для его возведения использовано 7 млн тонн грунта и щебня и до 700 тысяч квадратных метров гидроматов — это покрытие выполняет гидроизолирующую функцию и защищает дамбу от паводковых вод.

Всего в цехах «Серной программы» на НМЗ размещено около 900 единиц технологического оборудования, не считая вспомогательного. Самый большой объём агрегатов сосредоточен на основном участке по производству серной кислоты. Большую часть занимает крупногабаритное оборудование — резервуары, башни, контактные аппараты, абсорберы. Для доставки 15–ти 200–тонных теплообменников из Дудинского морского порта к месту монтажа была разработана целая логистическая операция, включавшая в себя усиление мостов, перенос или поднятие инженерных коммуникаций на пути следования, подготовку дополнительных разворотных и перегрузочных площадок, использование специальных самоходных модульных транспортёров. Есть и оборудование, изготовленное в Норильске. Это комплекс титановых газоходов весом более 75 тонн — по ним отходящие газы с пирометаллургических печей будут поступать на очистку. Диаметр труб на некоторых участках достигает почти четырёх метров (более чем два человеческих роста). В целях обеспечения безопасности рядом с заводом возведены новое пожарное депо и гаражный комплекс газоспасательной службы.

Экологический стандарт

Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал запуск первого этапа «Серной программы» на НМЗ:

– На протяжении многих десятилетий Норильский комбинат был загрязнителем атмосферы в Арктике. С момента его основания в 1930–е годы и до недавнего времени экология не являлась приоритетом. Да и соответствующих технологий тоже не было. Когда наша команда пришла к управлению компанией, мы приняли решение кардинально изменить ситуацию.

Огромный объём работ, тяжёлые заполярные условия и логистика, эпидемия коронавируса и изменившаяся геополитическая обстановка — всё это привело к тому, что «Серная программа» «Норникеля» серьёзно трансформировалась и меняла конфигурацию. Сегодня мы запускаем первую очередь программы на Надеждинском заводе. Это проект всероссийского масштаба, влияющий на всю Арктику. Для команды «Норникеля» этот запуск — символ выполнения наших обязательств в первую очередь перед жителями Норильска.

Важность происходящих событий для Норильска и региона отметил вице–спикер Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов:

– «Серная программа» — один из этапов преобразования заполярного города, наряду с реновацией Норильска и реализацией Комплексного плана социально–экономического развития территории, в котором также предусмотрено значительное число мероприятий, связанных с улучшением экологической ситуации. «Норникель» как одно из ведущих предприятий Красноярского края, да и страны в целом, прилагает очень серьёзные усилия для внедрения новых экологических стандартов в своей деятельности. Компания, по моему мнению, задаёт хороший тон для отечественной промышленности. Мы видим, как задачи — инженерные, инфраструктурные, производственные — проходят через призму обязательных решений в области экологии.

Конечная цель такого пути — обеспечение экологичного, безопасного, но в то же время эффективного производства. Норильский опыт, несомненно, будет востребован и очень внимательно изучен органами власти, экологическими общественными объединениями и бизнесом и в России, и за рубежом.

Своё мнение высказал и глава Норильска Дмитрий Карасев:

– Комплексный план развития Норильска до 2035 года, мастер–план Норильска как опорного города Арктики, «Серная программа» «Норникеля»... Через несколько лет мы увидим совершенно другой Норильск — образцовый промышленный город, в котором хочется не только работать и зарабатывать, но где хочется жить, растить детей и планировать своё будущее. Я благодарю «Норникель» и всех специалистов, участвовавших в запуске «Серной программы». Желаю вам успехов и процветания на благо Норильска и всей России!