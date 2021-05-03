Новая смена

Там получили две новые ПДМ: ST–3.5 фирмы «Атлас Копко» и ST–2–DR производства «Вагнер», которые уже приступили к работе. Техника оборудована усовершенствованной оптикой и черными ящиками с видеофиксацией, системой аварийного пожаротушения, автоматической системой смазки агрегатов двигателя.

По словам специалистов, обновление парка техники на этом участке происходит обычно раз в четыре года. Всего в сушильном цехе сейчас — с учётом полученных — восемь ПДМ. В смену постоянно задействованы три машины.

ПДМ здесь используются для подачи концентратов — это может быть медный концентрат обогатительной фабрики, кек Харьявалта, медный штейн с КГМК или флюсовые материалы (песок, кварцит, известняк) — на плавильные агрегаты плавильного цеха Медного завода, по системе конвейеров. Подача материалов происходит с беддингов, то есть через бункера, на конвейеры, которые расположены под ними. Беддинг — это пролёт длиной до 60 метров для складирования материала, с разгрузочным бункером.

Новые ПДМ прошли полное техническое обслуживание, которое проводило специализированное шахто–ремонтное управление, и уже переданы технологическому персоналу сушильного цеха в работу. При существующих условиях эксплуатации и обслуживании эти машины смогут работать более десяти лет.