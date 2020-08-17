Новая жизнь мемориала «Чёрный тюльпан»

Всё это – первая часть большого ремонта мемориала и прилегающей к нему территории. В настоящее время подрядчик «Виалекс» уже завершает демонтаж старой плитки, вскоре начнутся восстановительные работы. На подступах к самому мемориалу уложат новый асфальт, сделают новую облицовку ступеней. Кстати, старые плитки, что пребывали в хорошем состоянии, пока отвезли на склад, их используют вторично. На верхней площадке строители устроят деревянные сиденья – по образцу площади Памяти Героев.

- Приношу извинения жителям от лица администрации города за временные неудобства, которые придётся потерпеть. Но крупные ремонты в парке не производились 15 лет, а они уже назрели. Нам неоднократно поступали просьбы от горожан, военнослужащих с просьбой восстановить площадку и сам мемориал. Вот и пришло его время, - говорит Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ Норильска по благоустройству.

Потерпеть, скорее всего, придётся несколько лет, поясняет он: проектом предусмотрено нынешнее обновление участка от ул. Комсомольской до мемориала, на следующий год – самого мемориала и его площадки, а также воссоединение с парком «Озеро Долгое». Для этого за кирпичным замком планируется достраивать имеющееся старое свайное поле с устройством ступеней, спускающихся к озеру. Также на следующем этапе должны достроить сам замок, а рядом установить тематическое детское оборудование для детей от 3 до 6 и от 6 до 12 лет. Сколько времени это займёт – покажет финансирование: при наличии денег уложиться можно будет в одно будущее лето. Если нет, проект рассчитан до 2023 года.

Ещё одно важное обновление ремонтируемой сегодня площадки – устройство дренажной системы, которая позволит отводить воду – виновницу частых провалов грунта. Теперь она будет собираться в дренажные приямки, а затем выводиться за пределы города. Это позволит ремонту продержаться долгие годы, уверены строители.

- Помимо того, жители всегда жаловались на недостаток освещения в этом районе. Мы это учли и предусмотрели увеличение числа осветительных приборов в три раза. Так что на участке появится сразу 86 светильников, - пояснил Анвар Низамутдинов.

Он отметил, что срок завершения работ в этом году по контракту – 30 сентября, но подрядчик работает с опережением графика. Кстати, такую же скорость он демонстрирует и на другой важной территории этого лета – обновлении общественного пространства по адресу: пр-д Михайличенко, 6, по проекту «Формирование комфортной городской среды».