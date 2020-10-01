Новая зона отдыха

Долгие годы за гимназией №5 располагался заброшенный участок с неухоженным газоном и полуразрушенным поребриком. Всё это время жители прилегающих домов обращались в управление жилищно-коммунального хозяйства с просьбой благоустроить эту территорию.

- Мы расчистили территорию, оборудовали новый поребрик, задали ему форму, покрасили. В центральной части организовали островок круглой формы для цветов, рассказывает Анатолий Головня – главный специалист отдела благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства. - В следующем году мы установим лавочки и урны, озеленим газоны, чтобы жители района и работники гимназии могли здесь отдыхать.

В планах также привести в порядок и рядом стоящие заброшенные «сталинки». По программе реновации градообразующее предприятие планирует капитальный ремонт этих домов. А в будущем рассчитывает заложить детскую и спортивную площадки.