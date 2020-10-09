​Новая площадка для выгула собак

Вторая площадка для выгула собак разместится на пустыре между гаражами и пересечением улицы Лауреатов и проездом Михайличенко. Первая, была построена на улице 50 лет Октября и по-прежнему востребована у собаководов. Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ говорит, что определиться с местом для будущей площадки помог мониторинг - площадка должна быть удобна для всех: для жителей многоквартирных домов и для собаководов. Одним не должен досаждать лай собак, другим важно, чтоб было удобно добираться до неё со своими четвероногими питомцами.

- Вариант с обустройством площадки за городом отпал из-за малодоступности территории, - поясняет Анвар Низамутдинов. - В этом случае пришлось бы обустраивать проход. А это сложно - нужно учитывать все нюансы городской застройки и наличие поблизости коммуникаций.

Эта площадка находится недалеко от той, что была на ул. Хантайской,33, но её пришлось демонтировать после многочисленных жалоб на лай собак. Изначально обустройство площадки для выгула собак планировалось провести летом, но из-за ремонтных работ на коллекторе, который находится неподалёку, их пришлось передвинуть на осень.

Строительство ведётся на средства муниципальной программы "Обустройство территорий", и стоимость обустройства места выгула четырёхлапых составляет 450 тысяч рублей. На эти средства сделана отсыпка земельного участка площадью 25 на 20 метров, в ближайшее время появится сетчатый забор высотой 2,5 метра, сюда переместится и инвентарь с площадки на ул. Хантайской, 33. Сама площадка станет доступна через две недели.

Здесь будет выполняться механизированная уборка. От снега зимой и летом - от продуктов жизнедеятельности собак. Также в летнее время здесь установят мусорные баки.