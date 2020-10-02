Новенькая детская площадка во дворе ул. Талнахская, 10, откроется после выходных

Как напомнил Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ Норильска по благоустройству, на этом месте площадку уже возводили семь лет назад, но со временем она морально устарела, её решили демонтировать и построить новую, причём увеличив площади.

- Обновление территории этого двора – результат двустороннего проекта города и Агентства развития Норильска, которые в этом году выполнили первую часть своего проекта – спортивную площадку по соседству с муниципальной детской. Первая предназначена для занятия для детей от 10 лет и старше, вторая – от 3 до 10 лет. Родители могут наблюдать за игрой детей, сидя на специально установленных скамейках, - отметил он. – Думаю, жители замечают на площадке «Бригантины» уже готовые опоры для качелей, которые ещё не подвешены. Здесь пока идёт стройка, а дети не всегда понимают, что кататься ещё нельзя. Качели появятся, когда введём всю площадку в эксплуатацию.

Обычно новые детские площадки появляются в городе к 1 сентября, но в этом году сроки сдвинулись из-за пандемии - задержалось производство и поступление оборудования на территорию, говорят в УЖКХ.

На следующий год работы по благоустройству двора на Талнахской, 10, продолжатся: сейчас проект в разработке специалистов АРН и администрации города. Планируется, что будет обустроена вся территория от этого места до двора на ул. Ветеранов, 13.

- Мы в феврале проводили собрание с собственниками жилья в окрестных домах, чтобы услышать их пожелания по обустройству территории на следующем этапе. Мы понимаем, что людям тут жить и им хочется видеть удобное и комфортное место, а кто лучше может понимать нужды этого конкретного района? - рассказал Анвар Низамутдинов.

В будущем году УЖКХ продолжит в городе установку новых детских площадок. Ожидается, что в трёх районах Норильска их смонтируют сразу 11. Адреса сейчас утверждаются. Специалисты напомнили, что выбираются они, исходя из обращения жителей, осмотра территории специалистами УЖКХ, а также техосмотров действующих площадок, каждую осень и весну. По итогам этих мероприятий составляется отчёт о состоянии всех детских площадок города.