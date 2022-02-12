Новое – не забытое старое

Про запас

Сегодня Заполярному филиалу требуется 900 тысяч тонн известняка в год: для работы цементного завода и на металлургические переделы. Вот только запасы одной из старейших шахт Норильска истощаются, согласно технической документации их хватит до 2027 года, после чего горнодобывающее предприятие будет ликвидировано.

Впрочем, дело не только в выработанных ресурсах. Осенью 2018 года президент «Норникеля»

Владимир Потанин на площадке Медного завода дал старт крупнейшей экологической инициативе компании, направленной на кардинальное улучшение окружающей среды в регионе.

«Серная программа» предусматривает снижение выбросов в атмосферу сернистого газа, который образуется при плавке медно–никелевого файнштейна. Для этого разработали две альтернативные технологии утилизации диоксида серы. Первая — это производство элементарной серы в гранулах. Вторая — производство серной кислоты с последующей утилизацией. Именно для этой технологии и необходим известняк, чтобы получать гипсовую пульпу. «Серная программа» — масштабный проект, для её реализации потребуется 5 миллионов 600 тысяч тонн известняка в год. Поэтому и вспомнили о Мокулаевском месторождении, разработка которого позволит обеспечить эту потребность.

В начале пути

Мокулаевское месторождение находится в 12 километрах севернее Талнаха (или в 10 км к северо– западу от промплощадок рудников «Октябрьский» и «Таймырский»). Общая площадь разработки — 12 квадратных километров. Норильский обеспечивающий комплекс, в структуру которого входит теперь новое предприятие, получил лицензию на работы в 2018 году. Срок её действия – до 2037 года.

– Основная цель разработки Мокулаевского месторождения и строительства рудника «Мокулаевский» — это обеспечение сырьевой базы «Серной программы», являющейся частью программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология», — рассказывает Андрей Леньков, заместитель генерального директора Норильского обеспечивающего комплекса по капитальному строительству. — Проект прошёл экологическую экспертизу и общественные слушания, нареканий со стороны общественности не было.

Единственная сложность, с которой столкнулись разработчики проекта, заключается в том, что через месторождение проходит зимник — дорога, которой зимой пользуются жители таймырских посёлков. Кроме того, там часто ездят любители охоты, рыбалки и активного отдыха.

– Было заключено пятистороннее соглашение между нами и всеми администрациями, на территории которых ведётся разработка, — поясняет Андрей Леньков. — Норильский обеспечивающий комплекс взял на себя обязательства по безопасному сопровождению всех желающих проехать через территорию опасного производственного объекта. При этом другие стороны, например, администрация города или Таймыра, должны своевременно уведомлять нас, чтобы мы были готовы к сопровождению охотников, рыбаков, тундровиков и жителей удалённых посёлков.

Не сбавляя темп

На производственную площадку Норильский обеспечивающий комплекс зашёл в середине июня 2021 года. Работы начались со снятия поверхностного слоя почвы. Часть деревьев были пересажены, часть вырублены, ещё часть отправлена на склад хранения для будущей рекультивации после отработки карьера.

– Сейчас мы заключаем договоры с лесничествами по всей стране на лесовосстановительные мероприятия, — делится заместитель генерального директора НОК по капитальному строительству. — Сегодня в России действует закон: сколько деревьев вырубил, столько же необходимо посадить. Причём не обязательно на территории, где ведётся работа, можно выбрать любой регион страны.

Сегодня разработка карьера находится на начальной стадии. Работы ведутся на территории площадью 80Х400 кв. м. Осуществляется проходка разрезной траншеи и удаляются так называемые вскрышные породы путём буровзрывных работ. При этом часть уходит в специальные отвалы, часть будет использована в строительстве. Поднятый доломит — строительный камень — используют тут же для обустройства инфраструктуры. Можно сказать, безотходное производство.

– На данный момент мы строим подъездные и внутрикарьерные дороги, устанавливаем опоры линий электропередачи, объекты инфраструктуры, — рассказывает Сергей Маркитан, директор рудника «Мокулаевский». — В этом году начнётся возведение главной понизительной подстанции и подведение железнодорожных путей.

На новом руднике говорят: «Вы только представьте, какие это объёмы!» «Серной программе» при выходе на пиковую мощность понадобится 5,6 миллиона тонн известняка в год. Плюс те самые 900 тысяч тонн, необходимые для операционной деятельности Заполярного филиала, которые никто не отменял. В итоге — 6,5 миллиона тонн известняка в год. Ни одна автомобильная трасса такого потока гигантских грузовиков, перевозящих породу, не выдержит. Поэтому новая железнодорожная нить жизненно необходима.

– Сейчас на руднике «Кайерканский» известняк добывается подземным способом, на новом месторождении — открытым, это будет карьер, — делится планами Сергей Маркитан. — В этом году хотим выйти на показатель 600 тысяч тонн известняка. В 2023 году планируем увеличение объёмов добычи до 2 миллионов 300 тысяч тонн, а на проектную мощность в шесть с половиной миллионов тонн выйдем к 2026 году.

Способ отработки Мокулаевского месторождения предусматривает два этапа. По подсчётам, на первом участке, где уже сегодня ведутся работы, запасы известняка должны быть исчерпаны в 2028 году. Тогда силы будут переброшены на Северо–Мокулаевский участок месторождения.

Сейчас в карьере трудятся 92 человека, это представители подрядной организации. Всего же штат на налаженном производстве составит около 1500 человек. Для них будет построен четырёхэтажный административно–бытовой комплекс.

На данный момент справляются пятнадцатью единицами техники — это автосамосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, бульдозеры и буровые станки.

Что любопытно: гигантские автосамосвалы доставлялись в Норильск в разобранном виде. Даже мощные дизель–электроходы компании не берут на борт этих титанов в готовом виде. Техника собиралась уже непосредственно на месторождении. Как в конструкторе соединяли колеса — передний и задний мосты — кабину, модуль, а распиленный на две части кузов варили прямо на месте.В общем, резюмируют на руднике «Мокулаевский», начали мощно. Теперь нужно держать темп.