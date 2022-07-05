Новое прогулочное судно, построенное специально для Енисея, успешно спущено на воду

Электрический катамаран Ecocruiser - первый прогулочный теплоход из серии экофлота – построили на верфи судостроительной компании «Эмпериум» в Ленинградской области. В числе его преимуществ – отсутствие шума двигателей, экологичность, безопасность. Двухпалубный катамаран «ЭкоходЪ» рассчитан на 130 пассажиров. На главной палубе расположен основной салон на 114 посадочных мест. В носовой части находится салон повышенной комфортности на 16 мест. На борту - бар, туалеты, зарядки для телефонов. Утепление корпуса судна и системы обогрева позволяют сохранять в салоне температуру +20 градусов, при температуре воздуха за бортом от -5 до 0 градусов.