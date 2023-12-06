Новогодние городки откроются в Большом Норильске 16 декабря

Напомним, в этом году празднование Нового года в Центральном районе переместится из парка «Озеро Долгое» на Театральную площадь. Там уже возвышается ель, устраивают снежный городок, устанавливают ледяные скульптуры. Как рассказал на общегородском планёрочном совещании Анвар Низамутдинов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, вокруг центральной ели раскинется лабиринт размером 25 на 50 метров, выполненный в тематике сказки «Алиса в Стране чудес».

Новогодние лабиринты обустроят также в Оганере и на стадионе «Заполярник», правда, с меньшими габаритами — примерно 15 на 15 метров. «Заполярник» станет ещё одной праздничной локацией. Помимо 20-метровой ели, ледовых фигур, иллюминации и лабиринта, там будут и горки. Для Центрального района докуплено шесть новых деревянных горок разного размера, рассчитанных на разный возраст катающихся — в том числе взрослых:

– Горки установим как на главной площади праздника — у здания театра, так и на стадионе и в Оганере. Они, равно как и сами городки, простоят до конца марта — таким было пожелание горожан, — пообещал Анвар Низамутдинов.

В Кайеркане новогодний городок также сменил «прописку»: он разворачивается на площади у Молодёжного центра. Начальник Кайерканского территориального управления Сергей Петров рассказал, что на новом месте уже установлена 12-метровая ёлка, затем смонтируют световое оборудование и гирлянды. Неподалёку собраны две горки — металлическая и деревянная. В скором времени появятся ограждения и сцена из снежного массива. В городке предусмотрено 14 подсвеченных ледовых композиций, в том числе фигуры Деда Мороза и Снегурочки, надпись «С Новым годом!», ледовый трон и символ Кайеркана — сова.

В Оганере городок перенесли в район ул. Озёрной, 15-21. По периметру площадку оградят снежным забором. Вход в городок украсит световая арка с часами. Внутри появятся тематические ледяные фигуры, в том числе символ нового года — дракон. В центре — восьмиметровая красавица ёлка. Предусмотрены и зимние развлекательные локации: ледяной лабиринт, пять деревянных горок.

В Талнахе новогодний городок почти готов, подрядчик сегодня занят монтажом искусственного ледового покрытия на площади Горняков, затем — очередь иллюминации. Также на площади устанавливают две горки для детей от семи до 14 лет и одну — для малышей от трёх до шести лет. Рядом с катком откроется тёплый павильон для переодевания с камерами хранения и розетками для подзарядки гаджетов. По городку «расселили» 10 ледовых фигур. Практически у каждой есть QR-код, отсканировав который можно получить на смартфоне картинку дополненной реальности для памятных семейных фотографий. Также талнахцев будут радовать ледяные фигуры символов наступающего года по восточному и славянскому календарю — дракона и лося.

Все учреждения культуры и художественные коллективы готовы к открытию ёлок, объявила Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике:

– Открытие пройдёт одновременно сразу в трёх районах города. В Центральном в 16.00 гулянья пройдут на Театральной площади, а в 17.30 — на стадионе «Заполярник». Везде будет празднично, ярко и весело. На стадионе закуплены новые коньки для проката, надеемся, это поддержит общее веселье.

Праздничные огни зажгутся в 17.30 и в Оганере, открытие пройдёт с участием творческих коллективов. И традиционно жителей районов в этот день ждёт салют, который запустят спустя 15 минут после начала церемонии открытия. В Кайеркане запуск фейерверков запланирован на 18.00 с набережной ручья Кайерканский.

– Все городские учреждения культуры приготовили развлекательные программы, как делают это ежегодно, так что жителям всех возрастов не придётся скучать в дни Новогодья, — отметила Наталья Коростелева.

В этом году в Норильске вновь откроется «Ёлка желаний», причём мы вошли во всероссийский одноимённый проект. Акция «Ёлка желаний» — это возможность стать частью большого доброго дела, подарив новогоднее чудо детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются во внимании и помощи. Категории детей, претендующих стать мечтателями, указаны на сайте елкажеланий.рф. В процессе образуется тандем «ребёнок-мечтатель и исполнитель, способный осуществить его желание». Регистрацию на благотворительную акцию «Ёлка желаний» открыло «Движение Первых» при поддержке «Росмолодёжь.Добро». За пять лет существования акции получилось осуществить более 106 тысяч желаний маленьких жителей нашей страны.

– Подать желание юные мечтатели могут до 20 декабря. Мы передали всем школам и детсадам информацию об этом, а каждый взрослый может стать исполнителем этих детских фантазий — достаточно заявиться на сайте елкажеланий.рф. Речь идёт не только о материальных подарках. Мы готовы исполнять и такие просьбы детей, как, скажем, побывать в закулисье театра, — рассказала Наталья Коростелева. — Пока мечтатели из Норильска на сайте не обозначились, но, мы думаем, будут. В волшебных шарах, которыми мы украсим ёлку в кинокомплексе «Родина», «спрячутся» пары «мечтатель — исполнитель». Также в этом году к нам присоединяется Заполярный филиал, и вторая «Ёлка желаний» откроется в спортхолле «Айка». На ней разместим около 30 подарков.