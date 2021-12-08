Новогодние городки в Большом Норильске откроются 18 декабря в 17.00

Сегодня в главном городке Центрального района подрядчики приступили к монтажу привезённой на днях 20-метровой ёлки. Вскоре там, как мы уже рассказывали ранее, появятся ледовые фигуры со светодиодами, а вместо традиционных снежных горок установят деревянные. Как пояснили на общегородской планёрке, таких для города приобретено четыре — три установят в Центральном районе, одну — в Оганере. Их тоже уже монтируют. Также в городе впервые появятся объёмные светодиодные игрушки: часы, Снегурочка и другие. А в день открытия городков жителей всех районов порадуют фейерверками.

Как отметила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, новогодние праздники в городе обещают быть интересными и яркими: с 23 декабря по 9 января запланированы мероприятия во всех культурных учреждениях города.

- В ГЦК пройдут 24 мероприятия, которые увидят около 8300 человек; в КДЦ им. Вл. Высоцкого — 14 с охватом 2500 жителей, в «Юбилейном» — 16, которые посетят 3300 человек. Также мастер-классы проведут Музей Норильска, Центральная библиотечная система и другие учреждения. Так что будет куда сходить всей семьёй, — отметила она.

Традиционно под Новый год бюджетники города получат подарки для детей. 16 350 подарков (на сумму — 14 млн рублей) уже поступили на склады, стоимость одного — 858 рублей. Выдача начнётся 13 декабря. Наталья Коростелева напомнила, что они положены детям (работников организаций, финансируемых из регионального, федерального и местного бюджетов, находящихся в Норильске) в возрасте до 14 лет включительно, а также отдельным категориям детей — находящимся под опекой, воспитанникам интерната и так далее.

В завершении планёрки глава города Дмитрий Карасев поручил как можно скорее открыть каток на стадионе «Заполярник» (он будет залит до 15 декабря), чтобы разнообразить досуг горожан.