Новогодних корпоративов в Красноярском крае, скорее всего, не будет.

А QR-коды могут ввести даже для небольших магазинов и пассажирского транспорта, сообщил глава краевой полиции Александр Речицкий.

Полицейские выступают за более радикальные меры против массового скопления людей. Правоохранители предлагают ввести QR-коды и в торговых объектах с маленькой площадью, а также в сфере междугородных и железнодорожных перевозок.

Одновременно собираются ужесточать и контроль над самими жителями и их QR-кодами, так как всё больше выявляется поддельных сертификатов. Сейчас полицейские расследуют более 10 таких случаев, сообщает портал «Дела.ру». Говоря об этом, Александр Речицкий упомянул о введении некой системы, которая позволит правоохранителям определять подлинность QR-кодов.