МАУ ИЦ «Норильские новости»

Новогодних корпоративов в Красноярском крае, скорее всего, не будет.

Новогодних корпоративов в Красноярском крае, скорее всего, не будет.

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Новогодних корпоративов в Красноярском крае, скорее всего, не будет.

Эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся напряжённой

Новогодних корпоративов в Красноярском крае, скорее всего, не будет.

А QR-коды могут ввести даже для небольших магазинов и пассажирского транспорта, сообщил глава краевой полиции Александр Речицкий.

Полицейские выступают за более радикальные меры против массового скопления людей. Правоохранители предлагают ввести QR-коды и в торговых объектах с маленькой площадью, а также в сфере междугородных и железнодорожных перевозок.

Одновременно собираются ужесточать и контроль над самими жителями и их QR-кодами, так как всё больше выявляется поддельных сертификатов. Сейчас полицейские расследуют более 10 таких случаев, сообщает портал «Дела.ру». Говоря об этом, Александр Речицкий упомянул о введении некой системы, которая позволит правоохранителям определять подлинность QR-кодов.

11 ноября в 12:20 560
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