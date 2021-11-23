Новогодний городок в Талнахе украсит 12-метровая ель

Строители уже начали возведение самого городка. В этом году здесь помимо ели поставят ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, семь ледяных скульптур, олицетворяющих символ года – тигра, а также композиции из стеклопластика. Какие – пока сюрприз. Строительство продлится до 15 декабря.

Подрядчиком выступила компания «Климат», она не в первый раз занимается такими работами, поэтому доверять ей можно, считает Андрей Добровольский, начальник Талнахского территориального управления администрации Норильска. Сумма контракта – 3,3 млн рублей.

- На эти средства строители не только возведут городок, но и будут содержать, а также частично ремонтировать фигуры, если те пострадают от непогоды. А когда придёт время, приберут площадь. Кстати, на соседнем здании установлены камеры видеонаблюдения, и диспетчер будет следить за событиями в снежном городке. Надеемся, это вразумит тех, кто задумает совершить вандальные действия, - отметил Андрей Добровольский.

По традиции, новогодний городок будет радовать горожан вплоть до марта.