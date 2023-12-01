Новоселье не за горами

В ближайшее время здесь будут устанавливать инженерные коммуникации и налаживать систему электроснабжения. В односекционном доме № 2в, кроме коробки в семь этажей, смонтированы окна, выложены стены из газобетонных блоков и ведётся монтаж теплового пункта, для того чтобы подключить отопление. Сейчас строителям важно закрыть тепловой контур, чтоб перейти к монтажу инженерных коммуникаций на указанных этажах, параллельно продолжая строительство технического и оставшихся двух ярусов.

В трёхподъездном доме № 2б на первой секции также готовы семь этажей, выставлены все окна, смонтирован тепловой пункт. На второй секции — шесть этажей. Продолжаются устройство опалубки, армирование и бетонирование стен седьмого этажа и монтаж теплового пункта. На третьей секции тепловой контур закрыт на уровне пятого этажа. На этой неделе начнётся обустройство теплового пункта, чтобы можно было увеличить температуру воздуха и приступить к внутренним работам.

– Подрядчик сделал хороший рывок по срокам. С прошлой зимы из–за неблагоприятных погодных условий здесь наблюдалось отставание порядка двух месяцев, но за лето его удалось наверстать. Теперь же можно смело говорить о том, что до конца года план будет перевыполнен. Думаю, что за декабрь строители смогут не только полностью завершить седьмой этаж, а возвести следующий, — прокомментировал ход работ заместитель руководителя проектного офиса реализации комплексных мер по развитию города Норильска ЗФ «Норникеля» Владимир Ерохин.

По своим составляющим дома на 50 лет Октября, 2б и 2в, комбинированные. Несущие стены — монолитные конструкции, они образуют собой каркас здания, а наружные стены выложены из газобетонных блоков, они обладают хорошими теплоизолирующими свойствами.

Строительная компания «Град» — подрядная организация, задействованная для строительства данных объектов, планомерно выполняет этап за этапом. Одновременно на площадке трудятся до 40 человек. По словам прораба СК «Град» Дениса Григорьева, соблюдать график нетрудно, потому что всё необходимое для работы заранее подготовлено:

– Окна на 50 лет Октября, 2в, удалось поставить в среднем за неделю. Это хороший срок даже для более тёплых регионов, не говоря о местном климате. Изначально окна были спроектированы для конкретного региона с учётом его погодных условий. Можно сказать, что они специальные, — рассказал Денис Григорьев. — Все нужные материалы на месте, всего хватает, работы распланированы, поэтому сложностей с монтажом у нас не возникает. Наша строительная компания параллельно работает ещё на двух объектах реновации — домах на улице Павлова, 23, и Кирова, 7/10. До этого мы также зарекомендовали себя на нескольких объектах Норильска и Дудинки, так что имеем представление о здешних метеорологических особенностях.

Помимо руководства подрядной организации, за всеми строительными процессами следят специалисты проектного офиса реализации комплексных мер по развитию города Норильска ЗФ «Норникеля». Благодаря плотному взаимодействию заказчика и исполнителей результат не заставит себя долго ждать.